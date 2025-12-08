Заморозка обойдется без консенсуса

Еврокомиссия может навсегда заблокировать российские средства. Как пишет Financial Times, чиновники обнаружили в договорах ЕС пункт, который позволяет принять такое решение без консенсуса всех стран-членов. Норма гласит, что в условиях «серьезных экономических потрясений» в голосах всех государств по таким вопросам необходимости нет. Сейчас продлевать санкции, которые обеспечивают заморозку активов, необходимо раз в полгода и единогласно. Поиски решений идут на фоне предложений Еврокомиссии по финансированию Украины. Один из способов предполагает резервный фонд, то есть заимствования из европейского бюджета. Другой — это «репарационный кредит», который должен быть обеспечен российскими активами. Речь идет о сумме около €210 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Правовых барьеров для их бессрочной заморозки действительно нет, говорит старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко: «Это компромиссный вариант, который они искали. Думаю, активы заморозят и надолго, пока не будет достигнуто какое-то приемлемое соглашение. Чисто технически это действительно возможно. Механизм примерно тот же, по которому активы заморожены сейчас.

Каждая страна в рамках Европейского союза может национальным решением блокировать российские средства, то есть это не конфискация, а именно запрет на распоряжение, что в целом не подпадает под какие-то реквизиты, для чего необходимо постоянное согласие или же какие-то экономические последствия. Примерно подобная технология уже использовалась во время Второй мировой войны и в данном случае тоже может быть.

Основные активы располагаются в странах, которые выражают согласие на их заморозку. Позиция сомневающихся влиять на решение не будет».

Дискуссия о том, как использовать замороженные российские активы, идет в Европе уже несколько месяцев. Противники изъятия говорят о рисках потери статуса «тихой гавани». По их мнению, инвесторы из Азии и Персидского залива могут увеличить вложения в другие юрисдикции. И, как писала Financial Times, это ударит по статусу евро как резервной валюты. Кроме того, последовательно против выступает Бельгия, именно в ее депозитарии Euroclear хранится большая часть средств. Это может стать поводом для судов, а у любой страны Евросоюза есть статус привилегированного истца, отмечает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «То, что традиционно именуется "санкциями" или "ограничительными мерами", это домен так называемой общей внешней политики и политики безопасности. Отсюда и различные идеи, как изъять, обездвижить российские активы без единогласия, пойти по более упрощенной процедуре, где нужно всего лишь решение квалифицированного большинства.

Это политическая задача, она, видимо, стоит на повестке. Хотя здесь тоже есть свои риски, потому что если это произойдет, то доверие к Евросоюзу как к некоему финансовому хабу, может упасть.

Но, предположим, что такой акт будет все-таки принят. У несогласных государств есть право на подачу иска в суд Европейского союза. Как здесь будет развиваться ситуация, совершенно неясно. На мой взгляд, это общая внешняя политика и политика безопасности. Так планировалось странами изначально, и здесь должно быть единогласие. Здесь есть маленький нюанс: все-таки Euroclear — это частная компания. И чтобы иск частного лица оказался приемлем, его интересы должны быть затронуты напрямую. Но, безусловно, у тех государств, которые бы голосовали против, если была бы единогласная процедура, есть право на иск».

Между тем Венгрия 5 декабря заблокировала план Еврокомиссии по выпуску евробондов для поддержки Украины. Этот вариант как раз не предусматривал использование замороженных активов России. Страны обеспечили бы облигации на €90 млрд за свой счет. Все варианты по репарационному кредиту Украине европейские лидеры будут обсуждать на заседании Совета ЕС менее чем через две недели.

Александра Абанькова, Леонид Пастернак