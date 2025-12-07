Песков: за конфискацию замороженных активов России ответят и люди, и страны

За возможную конфискацию российских замороженных активов для стран Евросоюза наступит как персональная ответственность, так и страновая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приводя в пример аргументы Бельгии против изъятия активов. Он отметил, что опасения страны по этому вопросу весьма обоснованы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Делить с ними (Бельгией.— “Ъ”) ответственность никто не хочет, но деньги очень хотят. <...> Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули»,— отметил господин Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российские активы в ЕС заморожены с 2022 года; их общий объем оценивается примерно в $280 млрд, большая часть которых размещена через бельгийский депозитарий Euroclear. Еврокомиссия предлагает предоставить Украине «репарационный кредит» в размере €165 млрд за счет активов РФ.

Против плана ЕК выступила глава Euroclear Валери Урен. По данным Bloomberg, против «репарационного кредита» также выступили США. Вашингтон считает, что замороженные активы РФ нужны для достижения мира между Москвой и Киевом и не должны использоваться для продолжения боевых действий, сообщили источники агентства.