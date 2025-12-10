Силуанов не считает, что Минфин начал «жестить»

Устойчивость российской экономики обеспечило бюджетное правило, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это позволило выдержать более 30 тыс. санкций. Он считает, что ужесточение параметров бюджетного правила не означает, что Минфин действует слишком строго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть... Вы говорите, что мы начали "жестить"? Отнюдь нет. Это просто философия финансистов — думать наперед, предотвращать риски»,— сказал министр в интервью изданию «Эксперт».

Господин Силуанов считает важным снизить зависимость от нефтегазовых доходов в бюджете. Для этого Минфин уточнил бюджетное правило в части базовой цены. Также ведомство пересматривает методики субсидирования, «чтобы бюджет меньше брал процентных рисков», добавил министр.

В рамках бюджетного правила Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. ФНБ пополняют при превышении цены отсечения по российской нефти в $60 за баррель. Если же фактическая цена нефти ниже этой планки, то на финансирование расходов привлекают средства из ФНБ.

В августе Антон Силуанов сообщил, что цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила к 2030 году снизится с нынешних $60 до $55. В итоге цена отсечения будет сокращаться на $1 ежегодно. Он отмечал, что Минфин закладывает в бюджет снижение зависимости от нефти и газа.

Подробности — в материале «Ъ» «Минфин и ЦБ сошлись политиками».