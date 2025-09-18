Минфин анонсировал снижение зависимости бюджета от нефти по $1 в год

Минфин закладывает в бюджет снижение зависимости от нефти и газа, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он рассказал, что цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила к 2030 году снизится с нынешних $60 до $55. В итоге цена отсечения будет сокращаться на $1 ежегодно.

По словам министра, это поможет «сделать устойчивыми финансы». «При подготовке бюджета мы планируем снижать нашу бюджетную планку, которая является основой для формирования нефтегазовых доходов. Сегодня это $60 за баррель, к 2030 году планируем до $55»,— сказал господин Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

Министр уточнил, что в 2026 году доля нефтегазовых доходов составит 22%, хотя раньше «была под 50%». Антон Силуанов считает, что «устойчивость бюджета равняется устойчивости финансов, а устойчивость финансов равняется тем базовым основаниям для экономического роста и роста благосостояния людей».

По итогам августа налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа четвертый месяц подряд не дотянули до месячного базового уровня, составив 505 млрд руб. Базовый уровень — это минимально необходимый для покрытия запланированных трат бюджета объем его доходов от нефти и газа. Ниже августовских за последние более чем два с половиной года сборы были только в июне 2025-го — 495 млрд руб.

