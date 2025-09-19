Минфин и ЦБ сошлись политиками

Накануне раскрытия широкой публике параметров бюджета на 2026 год Минфин и Центробанк продемонстрировали свою готовность вести «взаимно предсказуемую» бюджетную и денежно-кредитную политику. На прошедшем в четверг, 18 сентября, Московском финансовом форуме (МФФ) глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбалансированный бюджет позволит Банку России «действовать более мягко». Глава регулятора Эльвира Набиуллина стремление к сбалансированному бюджету поддержала, поскольку он позволит обеспечить «умеренные ставки по всей экономике». В подтверждение желания финансового ведомства к жизни по средствам Антон Силуанов сообщил главную новость форума: в новый бюджет будет заложено начало поэтапного снижения цены отсечения нефти. Это, поясним, должно слегка ограничить сильно прибавившие в последние два года темпы прироста расходов.

Готовящийся к внесению на рассмотрение правительства, а потом и в Госдуму проект бюджета на 2026 год будет содействовать смягчению денежно-кредитной политики, следовало из слов Антона Силуанова на пленарном заседании МФФ. «Сбалансированный бюджет — это возможность для Центрального банка более мягко действовать»,— отметил министр.

Центробанк, указавший в своем недавнем решении по ключевой ставке на дефицит бюджета как на фактор риска для денежно-кредитной политики, стремление Минфина к взвешенному подходу к расходам не мог не поддержать. Напомним, комментируя исход заседания ЦБ, Эльвира Набиуллина прямо заявила, что «если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку» (см. “Ъ” за 13 сентября). Вчера же на форуме она отметила, что «взаимная предсказуемость» денежно-кредитной и бюджетной политики важна для того, чтобы не дать инфляции вновь ускориться.

Единство подходов было продемонстрировано не только по части бюджета. Эльвира Набиуллина одним из факторов, препятствующих переходу отечественной экономики из перегрева к устойчивому росту, назвала напряженную ситуацию на рынке труда. Достичь высоких темпов роста РФ, по ее мнению, может только за счет высокой производительности труда. Об этом говорил и Антон Силуанов, подчеркнувший, что сейчас большие средства уходят на поддержание «безубыточности» предприятий, тогда как от них надо бы требовать повышенной эффективности и «конкурентного продукта».

Призывы к росту производительности новыми, впрочем, не являются — новостью же форума можно назвать сообщение Минфина о будущей корректировке одного из параметров бюджетного правила. Антон Силуанов сообщил, что цена отсечения нефти будет поэтапно (по доллару в год) снижаться с нынешних $60 до $55 за баррель в 2030 году. В следующем году, заверил министр, доля нефтегазовых доходов в бюджете сократится до 22% с 30% 2024-м (в этом, отметим, «помогут» и упавшие в сравнении с прошлым годом цены на нефть).

Вопрос о необходимости снижения цены отсечения нефти Минфин поднял еще в мае (см. “Ъ” от 28 мая), но его решение было отложено, ведь такой шаг предполагает ужесточение подхода к размеру бюджетных расходов. Сейчас компромиссное решение о плавном снижении принято, и ведомство, видимо, просчитало его возможные последствия. «Устойчивость бюджета равняется устойчивости финансов, устойчивость финансов равняется базовым основаниям для экономического роста»,— изложил министр обоснование этого непростого для нынешнего бюджета с его высокими военными расходами решения.

Кроме бюджетной одной из тем форума стало привлечение новых инвесторов на российский фондовый рынок. Сейчас на него хотят выйти еще около 50 компаний, сообщила Эльвира Набиуллина, отметив, что этого «все равно мало». По ее словам, для развития фондового рынка необходимо соблюдение нескольких условий. Речь прежде всего идет о предоставлении инвесторам гарантий соблюдения их прав, привлечении на биржу новых эмитентов, которые сейчас предпочитают брать кредиты, поскольку не хотят раскрывать информацию о себе, а также выводе на рынок крупных госкомпаний. По словам главы ЦБ, фондовый рынок в РФ имеет «огромный потенциал», а высокая ключевая ставка влияет лишь на момент выхода компаний на него.

