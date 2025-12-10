ВМС и ВВС Таиланда проводят спецоперацию на границе с Камбоджей

Таиланд задействовал военно-морские силы и ВВС в операции на границе с Камбоджей. Об этом сообщил штаб пограничных сил обороны в провинции Трат. Накануне о начале операции писало издание The Nation. Со ссылкой на тайскую разведку сообщалось, что камбоджийская армия сосредоточила в приграничном районе спецназ, снайперов и реактивные системы залпового огня.

Решение о проведении операции «Trat Suppresses Foes» принято из-за участившихся на границе столкновений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на погранштаб. В район операции направлен корабль HTMS Thepa, который будет вести круглосуточное патрулирование. Его экипаж и системы вооружения приведены в полную боеготовность. Тайские рыболовные суда призвали избегать зону вблизи тайско-камбоджийской морской границы.

В июле столкновения на границе двух стран привели к гибели 48 человек, порядка 300 тыс. были вынуждены покинуть дома. В октябре Таиланд и Камбоджа заключили перемирие под эгидой США. 8 декабря тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей, обвинив военных соседней страны в нападении.

