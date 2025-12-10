Мэр Екатеринбурга высказался о деле редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов следит через СМИ за судебными заседаниями по делу редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, который был задержан по обвинению в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч.3 ст. 291 УК РФ), рассказал градоначальник на пресс-конференции. «Искренне считаю, что парень талантливый, но закон един для всех, если он находится на ул. Репина (СИЗО-1.— "Ъ-Урал"), он совершил какое-то деяние, которое таким образом оценили. Не мое дело давать оценки действиям правоохранительных структур, это их задача. Личное впечатление о человеке — он талантливый, много раз с ним общался. Суд разберется»,— сказал мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Денис Аллаяров Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Денис Аллаяров Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дениса Аллаярова арестовали 6 июня после обысков в редакции Ura.ru. Изначально утверждалось, что журналист передал 20 тыс. руб. своему дяде Андрею Карпову, когда тот был действующим начальником уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, за получение оперативных сводок полиции для написания эксклюзивных новостей. В сентябре стало известно о новых эпизодах получения взяток, их сумма выросла до 120 тыс. руб. Вину журналист не признает.

Николай Яблонский, Василий Алексеев