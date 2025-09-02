Сумма взяток в деле редактора Ura.ra выросла до 120 тыс. рублей

В деле экс-начальника отдела уголовного розыска ОП №10 Екатеринбурга Андрея Карпова выявлены дополнительные эпизоды получения взяток. Их сумма выросла взяток с 20 тыс. до 120 тыс. руб., сообщает Ura.ru. Эту информацию подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, господин Карпов за деньги предоставлял информацию редактору издания в Свердловске Ura.ru Денису Аллаярову. Журналист обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Оба фигуранта по решению суда были арестованы. После увеличения суммы взятки господину Аллаярову предъявили новое обвинение. При этом следствие не стало допрашивать свидетелей, которые могли бы подтвердить его невиновность, отмечает Ura.ru.

Обыски в свердловской редакции Ura.ru прошли 5 июня. По словам источника «Ъ-Урал», на рабочих компьютерах журналистов силовики нашли подтверждения того, что издание покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости.

