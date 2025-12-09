Шесть игроков «Автомобилиста» примут участие в Кубке Первого канала в Новосибирске

Шесть хоккеистов екатеринбургского клуба «Автомобилист» выступят на международном турнире Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря, сообщили в пресс-службе клуба.

В состав сборной «Россия 25» вошли вратарь Владимир Галкин, а также защитники Ярослав Бусыгин и Дмитрий Юдин. За сборную Беларуси выступят защитник Даниил Карпович и нападающие Роман Горбунов и Василий Филяев.

Напомним, турнир впервые пройдет в Новосибирске. Соперниками «России 25» станут команды Белоруссии и Казахстана. Сборная России сыграет с командой Белоруссии 13 декабря, а со сборной Казахстана – 14 декабря.

Полина Бабинцева