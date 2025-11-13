Хоккеисты «Автомобилиста» вошли в состав сборной на Кубок Первого канала-2025

Трое хоккеистов екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала, сообщили в Федерации хоккея России.

В состав сборной попали вратарь Владимир Галкин, и защитники Ярослав Бусыгин и Дмитрий Юдин. Всего в команду вошли представители 13 клубов КХЛ. Средний возраст сборной составляет 25 лет.

Кубок Первого канала 2025 пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря. В турнире примут участие три команды — Россия 25, Белоруссия и Казахстан.

Полина Бабинцева