Еремеев ушел в отставку спустя 17 лет руководства Нижнесергинским районом

Глава Нижнесергинского района (Свердловская область) Валерий Еремеев написал заявление об уходе с должности по «состоянию здоровья» спустя 17 лет руководства муниципалитетом, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. В местной администрации от комментариев «Ъ-Урал» воздержались. «Только завтра будут подробности, пока никакой информации»,— добавили в ответе.

Фото: Сайт администрации Нижнесергинского района

Фото: Сайт администрации Нижнесергинского района

Валерий Еремеев («Единая Россия») впервые возглавил Нижнесергинский район в декабре 2007 года по итогам прямых выборов. По данным избиркома, он получил 10 667 голосов избирателей, опередив самовыдвиженца Александра Гурбана (получил поддержку 4867 человек). В 2012, 2017 и 2022 годах депутаты местной думы переизбирали господина Еремеева главой муниципалитета на новый срок.

С 1984 года он работал на Михайловском заводе по обработке цветных металлов: прошел путь от вальцовщика холодного металла до исполнительного директора завода. В 1984–1986 годах избирался секретарем комитета комсомола предприятия, более 10 лет был председателем молодежного жилищного строительства в Михайловске, входил в совет директоров финансово-строительной компании «Инвестгражданстрой». С 1999 года занимал должность первого заместителя главы Нижнесергинского муниципального образования.

По данным Свердловскстата, население Нижнесергинского района на начало 2024 года составляло 37,3 тыс. человек. Бюджет муниципалитета на 2025 год планировался с параметрами 2 млрд 792 млн руб. по доходам и 2 млрд 802,2 млн руб. по расходам. Дефицит должен составить 9,9 млн руб.

