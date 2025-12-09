Посевные площади кукурузы в регионе сократились на 22 тысячи гектаров в 2025 году

Валовой сбор кукурузы в Ростовской области составил 233,3 тыс. тонн, что на 20% меньше прошлогоднего показателя, несмотря на рост урожайности с 25,8 ц/га до 26 ц/га. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные областного минсельхозпрода.

По информации ведомства, в 2024 году донские хозяйства собрали 289 тыс. тонн кукурузы при средней продуктивности 25,8 ц/га. Снижение валового сбора связано с сокращением посевных площадей на 22 тыс. га.

Кукуруза и просо стали единственными среди выращиваемых в регионе зерновых и масличных культур, показавшими увеличение продуктивности. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в области оказалась почти на 22% ниже уровня предыдущего года — 25,9 ц/га против 33 ц/га.

Наихудшую динамику продемонстрировал озимый ячмень — его урожайность упала с 43,3 ц/га до 24,7 ц/га. Продуктивность озимой пшеницы снизилась на 22% до 27,8 ц/га, подсолнечника — в полтора раза, до 9,8 ц/га.

В 2024 году ситуация с кукурузой была противоположной — результаты хозяйств региона снизились более чем вдвое. В 2023 году средняя урожайность в донских хозяйствах превысила 54,4 ц/га, всего было собрано около 583 тыс. тонн кукурузы, что позволило области войти по данной культуре в топ-12 российских регионов.

«Ее мало засеяли в этом году — побоялись, что сгорит как в прошлом сезоне, кроме того, не очень обстоят дела со сбытом и нужна дополнительная техника для обработки. Малый бизнес не делает ставку на кукурузу, только те, у кого есть скот»,— рассказал председатель ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Александр Родин.

По его словам, на показателях сказался эффект низкой базы, а также то, что погодные условия текущего года для кукурузы оказались менее губительными, чем для подсолнечника.

Валентина Любашенко