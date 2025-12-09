Суд превратил условное в реальное

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд ужесточил приговор четверым фигурантам скандального уголовного дела о хищении свыше 150 млн руб. у «Роскосмоса» при создании мощной батареи-аккумулятора для военно-космической отрасли. Назначенные бывшим руководителям «Центра перспективных технологий и аппаратуры» (ЦПТА) условные сроки заменили реальными, взяв под стражу в зале суда. При этом в удовлетворении иска прокуратуры о взыскании с осужденных ущерба в размере 156,1 млн руб. суд отказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ЦПТА Райгедас Поцюс (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ЦПТА Райгедас Поцюс (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры, которое вышестоящая инстанция удовлетворила частично. Напомним, обвинение просило трансформировать назначенные фигурантам условные сроки в пять и пять с половиной лет заключения в реальные, назначить дополнительное наказание каждому из фигурантов в виде штрафов в размере до 1 млн руб., а также удовлетворить заявленный обвинением иск в интересах государства о возмещении ущерба на сумму 156 млн 110 тыс. руб.

Именно в такую сумму следствие оценило ущерб от действий бывшего гендиректор ЗАО ЦПТА (находится в стадии банкротства) Райгедаса Поцюса, его первого зама Олега Архипенкова, а также коммерческого директора организации Александра Софинского и занимавшего должность главного конструктора — начальника конструкторского бюро ЦПТА Семена Шишкина.

К рассмотрению апелляционного представления прокуратуры и жалоб защиты Мосгорсуд приступил 28 ноября. Тогда на процесс явились все четверо находившихся под подпиской о невыезде подсудимых. Как ранее писал “Ъ”, 2 июня они были признаны виновными Мещанским судом Москвы в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд согласился с выводами следствия о том, что фигуранты похитили бюджетные средства, которые были выделены на реализацию государственного контракта, заключенного между ЗАО ЦПТА и «Роскосмосом». Он предусматривал проведение опытно-конструкторских работ, по результатам которых с апреля 2013 года по ноябрь 2015 года предполагалось создать батарею мощностью 1000 Вт для военно-космической отрасли.

Следствие констатировало, что вместо разработки совершенно новой технологии — создания и испытания батареи ТХЛА-1000 для космических кораблей и военных — руководство ЦПТА использовало более раннюю разработку.

Такая же батарея, но меньшей мощности ранее уже была создана в компании—соисполнителе госконтракта ЗАО «НПФ “Итал-ВС”». При этом госзаказчику были представлены «недостоверные документы по фактически понесенным затратам», а также ложные сведения об исполнении условий госконтракта. Полученные же от государства деньги были украдены с использованием фирм-однодневок.

В ходе судебного процесса, который длился с марта 2022 года, подсудимые (все они находились под подпиской о невыезде) вину отрицали. Обвинение требовало приговорить их к реальным срокам, назначив от шести с половиной до семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Однако районный суд счел возможным ограничиться условными наказаниями для всех, осудив Семена Шишкина и Александра Софинского на пять лет, а Райгедаса Поцюса и Олега Архипенкова — на пять с половиной лет. Заявленный прокуратурой иск в интересах государства о взыскании с подсудимых ущерба на сумму 156 млн руб. судья оставила без рассмотрения. При этом суд постановил уничтожить опытные образцы батареи (всего их было создано пять штук), признанные по делу вещдоками, после вступления приговора в силу.

Апелляционное рассмотрение в Мосгорсуде началось 28 ноября. Причем приговор наряду с обвинением обжаловала и защита трех из четырех фигурантов (за исключением господина Софинского). Адвокаты просили подзащитных оправдать. В ходе слушаний не обошлось без скандала. 5 декабря Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест господам Шишкину и Софинскому, защита которых представила медицинские документы о том, что они находятся на больничном. Обвинение сочло, что оба симулируют проблемы со здоровьем для того, чтобы дотянуть рассмотрение апелляции до истечения срока давности, который наступит 25 декабря.

Впрочем, на слушание 9 декабря господа Шишкин и Софинский, которые были объявлены судом в розыск, но которых так и не успели взять под стражу из-за того, что определение суда не было изготовлено и выдано полиции, приехали своим ходом.

Перед началом слушания господин Поцюс успел сообщить “Ъ”, что намерен доказывать свою невиновность, отметив, что расследование было проведено с многочисленными нарушениями.

Так, он заявил, что по делу не было проведено ни одной экспертизы, которая бы подтвердила наличие ущерба, а выдвинутое обвинение, по словам фигуранта, было построено на заключении специалиста, у которого не взяли расписку об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. «Оно имеет признаки перепечатывания сведений из справки доследственной проверки с теми же арифметическими ошибками и округлениями сумм»,— сказал господин Поцюс. Он добавил, что вещественные доказательства — те самые батареи — так и не представлены, а судом не была «дана оценка утраты конструкторской документации».

Для того чтобы принять решение, тройке судей Мосгорсуда потребовался почти час. Выйдя из совещательной комнаты, они постановили приговорить Семена Шишкина и Александра Софинского к реальным пяти годам лишения свободы, а Райгедаса Поцюса и Олега Архипенкова — к пяти с половиной годам заключения. Когда прозвучало решение, за осужденными пришел конвой, взяв под стражу всех в зале суда. Впрочем, в назначении дополнительного наказания в виде штрафов, а также удовлетворении иска прокуратуры на сумму ущерба суд отказал.

Мария Локотецкая