Болезнь аресту не помеха

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд заключил под стражу двух из четырех осужденных на условные сроки фигурантов скандального уголовного дела о хищении свыше 150 млн руб. у «Роскосмоса» при создании мощной батареи-аккумулятора для военно-космической отрасли. Такое решение было принято в ходе рассмотрения жалоб на приговор, который оспорили и обвинение, и защита. Неявку на процесс по болезни двух фигурантов суд счел неуважительной причиной, решив, что они затягивают разбирательство до истечения срока давности.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Райгедас Поцюс рассчитывает добиться в апелляции оправдательного приговора

К рассмотрению апелляционного представления прокуратуры и жалоб защиты Мосгорсуд приступил 28 ноября. Тогда на процесс явились все четверо находившихся под подпиской о невыезде осужденных: бывшие гендиректор ЗАО ЦПТА (находится в стадии банкротства) Райгедас Поцюс, его первый заместитель Олег Архипенков, а также коммерческий директор организации Александр Софинский и Семен Шишкин, занимавший должность главного конструктора—начальника конструкторского бюро ЦПТА.

Как ранее писал “Ъ”, 2 июня все они были признаны виновными Мещанским судом Москвы в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда районная инстанция сочла возможным ограничиться условными наказаниями для всех. Семен Шишкин и Александр Софинский получили по пять лет, а Райгедас Поцюс и Олег Архипенков — по пять с половиной лет. При этом господин Шишкин на оглашение приговора не приехал, попав в больницу с пупочной грыжей, которую ему успешно удалили.

Заявленный прокуратурой в интересах государства иск о возмещении ущерба на сумму 156 млн руб. суд оставил без рассмотрения.

Обвинение, которое требовало для фигурантов реальные сроки — от шести с половиной до семи лет заключения,— не смирилось с подобным исходом и подало апелляционное представление.

В нем прокуратура просила гражданский иск удовлетворить, а всем фигурантам назначить реальное наказание со штрафами до 1 млн руб.

Приговор суда обжаловала и защита трех фигурантов — господ Шишкина, Поцюса и Архипенкова. Адвокаты просили их оправдать. Однако в ходе первого заседания в апелляции участники процесса не уложились в отведенное им время, и заседание было прервано до 5 декабря. В этот день в суд не явились господа Шишкин и Софинский. Защита первого передала судьям медицинские документы о том, что он накануне слушания был госпитализирован в Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского в Троицке с высоким внутричерепным давлением. Адвокат второго проинформировал служителей Фемиды о том, что его клиент также находится на больничном, но дома. Защитники ходатайствовали об отложении процесса.

Однако, несмотря на представленные медицинские документы, прокуратура расценила действия фигурантов как попытку затянуть процесс до истечения десятилетнего срока давности, который наступит 25 декабря. В этом случае суд должен был освободить их от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. В связи с этим прокурор ходатайствовал об изменении меры пресечения фигурантам с подписки о невыезде на заключение под стражу, что суд и сделал, объявив господ Шишкина и Софинского в розыск, который приостанавливает течение срока давности.

Следующее слушание суд назначил на 9 декабря.

По данным “Ъ”, за минувшие выходные решение об аресте так и не было исполнено, поскольку судебный акт, заверенный печатью, до сих пор не был изготовлен в канцелярии Могорсуда и, соответственно, не выдан на руки полиции.

При этом господин Шишкин имеет намерение приехать на предстоящее заседание, а его защита — ходатайствовать об отмене ареста.

Напомним, что в деле речь идет о хищении 156,11 млн руб. бюджетных средств, которые были выделены на реализацию государственного контракта. Он был заключен между ЗАО ЦПТА и «Роскосмосом» и предусматривал проведение опытно-конструкторских работ, по результатам которых в 2013–2015 годах предполагалось создать мощную батарею мощностью 1000 Вт для военно-космической отрасли.

Следствие пришло к выводу, что вместо разработки совершенно новой технологии — создания и испытания батареи ТХЛА-1000 для космических кораблей и военных — руководство ЦПТА использовало более раннюю разработку. Такая же батарея, но меньшей мощности ранее уже была создана в компании—соисполнителе госконтракта ЗАО «НПФ “Итал-ВС”». При этом госзаказчику были представлены «недостоверные документы по фактически понесенным затратам», а также ложные сведения об исполнении условий госконтракта. Полученные же от государства деньги были похищены с использованием фирм-однодневок.

В ходе судебного процесса, который длился с марта 2022 года, подсудимые (все они находились под подпиской о невыезде) вину отрицали. Защита указывала на то, что «Роскосмос» принял выполненные работы, а следствие не провело по делу ни одной экспертизы, которая бы подтвердила ущерб.

Интересно, что, вынося приговор, суд постановил уничтожить опытные образцы батареи (всего их было создано пять штук), признанные по делу вещдоками, после вступления судебного акта в силу. Сами подсудимые говорили, что разработанная много лет назад технология по созданию литий-тионилхлоридных батарей так и не была использована государством, поскольку техническая документация была изъята и приобщена к делу.

Мария Локотецкая