В деле «Роскосмоса» подсела батарейка

Как стало известно “Ъ”, к срокам от шести с половиной до семи лет заключения потребовала приговорить прокуратура четверых фигурантов уголовного дела о хищении свыше 150 млн руб. у «Роскосмоса». Гособвинение полагает, что бывшие руководители «Центра перспективных технологий и аппаратуры» (ЦПТА), взявшиеся создать в рамах госконтракта мощную батарею для военно-космической отрасти, имитировали выполнение работ, использовав более раннюю разработку, а деньги украли. В свою очередь, защита призвала суд вынести подсудимым оправдательный приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении гендиректора ЗАО ЦПТА Райгедаса Поцюса, его первого заместителя Олега Архипенкова, главного конструктора — начальника конструкторского бюро Семена Шишкина, а также коммерческого директора организации Александра Софинского было возбуждено в ноябре 2017 года следственным управлением СКР по Южному административному округу столицы по материалам ФСБ.

Изначально следствие инкриминировало фигурантам хищение 12,8 млн руб., полученных в рамках заключенного в апреле 2013 года госконтракта между ЗАО ЦПТА и «Роскосмосом» при реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». Госконтракт предусматривал проведение опытно-конструкторской работы, по результатам которой с апреля 2013 года по ноябрь 2015 года предполагалось создать мощную батарею емкостью 1000 Вт для военно-космической отрасли.

Вначале претензии следствия касались лишь одного из шести этапов соглашения, предполагавшего покупку прокатного стана для производства литиевой фольги.

Следствие установило, что вместо закупки нового оборудования фигуранты по завышенной цене приобрели прокатный стан 1979 года выпуска, оформив на бумаге его как новый.

В дальнейшем следствие посчитало, что были украдены 156 млн 110 тыс. бюджетных рублей, выделенные на весь проект. По версии СКР, это стало возможным, так как вместо разработки совершенно новой технологии — создания и испытания батареи ТХЛА-1000 для космических кораблей и военных — руководство ЦПТА использовало более раннюю разработку. Такая же батарея, но меньшей мощности ранее уже была создана в компании-соисполнителе госконтракта ЗАО «НПФ “Итал-ВС”». При этом госзаказчику были представлены «недостоверные документы по фактически понесенным затратам», а также ложные сведения об исполнении условий госконтракта.

Полученные от государства деньги были похищены с использованием фирм-однодневок.

Всем четверым фигурантам инкриминировали хищение путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Стоит отметить, что на первоначальном этапе расследования руководители и сотрудники ЗАО ЦПТА в той или иной степени признали вину. В частности, Семен Шишкин и Олег Архипенков оформили явку с повинной. А последний даже поучаствовал в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ, передав под их контролем взятку в размере $21 тыс. менеджеру госкорпорации «Роскосмос» Николаю Ермоловичу (впоследствии его действия переквалифицировали на «мошенничество») за помощь в выигрыше конкурса ЗАО ЦПТА на получение госконтрактов.

Правда, в дальнейшем все отказались от своих показаний, заявив, что дали их под давлением следствия, так как опасались заключения под стражу.

Первоначально дело поступило в Таганский райсуд Москвы еще в сентябре 2018 года. Однако четверо судей этого суда один за другим — в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах — возвращали его прокурору, а фактически на доследование. Судьи пришли к выводу, что по делу было допущено множество нарушений, которые не позволяют его рассмотреть и вынести приговор.

В частности, они констатировали, что следствие не конкретизировало роль фигурантов, их должностные обязанности, а также неверно указало место и окончание инкриминируемого преступления.

Несколько раз прокуратура в вышестоящих судах добивалась отмены решений о доследовании. В итоге дело оказалось в Мещанском райсуде Москвы. Там слушания под председательством судьи Ирины Горбулиной стартовали в марте 2022 года и заняли без малого сотню заседаний.

В ходе прений сторон, которые прошли на днях, представитель прокуратуры заявил, что считает доказанной вину всех фигурантов. Он потребовал приговорить Александра Сафинского и Семена Шишкина к шести с половиной годам, а Райгедаса Поцюса и Олега Архипенкова осудить на семь лет каждого. Также гособвинитель просил взыскать с подсудимых 156 млн руб. в солидарном порядке, удовлетворив иск о возмещении ущерба, который обвинение заявило к подсудимым в интересах РФ на заключительном этапе процесса.

В свою очередь, защитники фигурантов просили их оправдать. Так, адвокат Александра Софинского Евгений Скрипилев отметил, что по делу не было проведено вообще ни одной экспертизы — бухгалтерской, научно-технической или экономической, которая бы подтвердила само событие преступления и наличие в деле ущерба. «Допрошенный по ходатайству защиты в суде кандидат химических наук, заведующий лабораторией Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН Даниил Иткис сообщил, что имеющаяся в деле и изученная им техническая и конструкторская документация позволила ему сделать вывод о том, что технология для производства новой батареи все же была создана»,— рассказал защитник “Ъ”. По его словам, признанная по делу потерпевшей госкорпорация «Роскосмос» фактически была не согласна с этим статусом и не имела претензий к условиям выполнения контракта. Адвокат подчеркнул, что сама организация так и не предъявила иск к подсудимым.

«Представитель “Роскосмоса” в суде так и не смог внятно ответить на вопрос о том, был ли причинен ущерб»,— подчеркнул адвокат.

Он и его коллеги просили вынести их подзащитным оправдательный приговор.

Адвокат Райгедаса Поцюса Екатерина Писаревская добавила, что разработанная Семеном Шишкиным технология создания литий-тионилхлоридных батарей очень важна для страны, но, к сожалению, не может использоваться, так как вся конструкторская документация вот уже восемь лет находится в материалах уголовного дела, а потому не применяется. Приговор по делу суд огласит 2 июня.

Мария Локотецкая