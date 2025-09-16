Полки обретают товарный вид

Период бурного роста числа новинок на полках российских продуктовых магазинов закончился. Так, в июле в торговых сетях ассортимент продуктов питания снизился на 2,3%, непродовольственных товаров — на 1,8%. Эксперты связывают это с уменьшением средней торговой площади самих магазинов, что вынуждает ритейлеров оставлять на полках лишь самые продаваемые позиции.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что в июле ассортимент продовольственных товаров в российской рознице сократился на 2,3% год к году, а непродовольственных — на 1,8%, “Ъ” сообщили в исследовательской компании «Нильсен». Более заметное — снижение ассортимента алкогольной продукции и детских товаров, на 5,6% и 5,1% соответственно. Так, например, среди непродовольственных товаров вывод новой продукции снизился в сегменте средств по уходу за детьми на 8,3%, средств по уходу за лицом — на 7,3%. В то же время в отдельных категориях наблюдается незначительный рост — на 1% в сегменте товаров для гигиены.

Аналитики связывают это со снижением запусков новинок, хотя еще год назад этот процесс развивался активно, что особенно актуально для продуктов питания. В непродуктовом сегменте к этому добавляется переток продаж в другие каналы, преимущественно онлайн, отмечают в «Нильсен». «Сейчас ритейлеры пришли к той точке, в которой можно делать выводы об успешности ранее запущенных марок, и в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те, которые не пользуются популярностью у покупателей»,—отмечает директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова.

На некоторое сокращение ассортимента влияет и тенденция на снижение средней площади самих продуктовых магазинов, связанная с изменением потребительских привычек россиян, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Ритейлеры фокусируются на развитии некрупных объектов с высокой долей готовой еды (30–40%) и практическим отсутствием непродовольственных товаров. Чаще всего в таких магазинах одна потребность закрываются одной позицией, что позволяет отказаться от менее популярных товаров, отмечает госпожа Сумишевская.

За январь—июль средняя торговая площадь продуктовых сетей сократилась на 0,7%, до 312 кв. м, подсчитали в Infoline. В 2025 году такая тенденция начала усиливаться в связи с активизацией развития ультрамалых форматов крупнейшими ритейлерами и продолжающимся сокращением количества гипермаркетов.

Многие ритейлеры сейчас экспериментируют с некрупными форматами. Так, сеть «Магнит» запустила магазин формата ultra-convenience под новым брендом «Заряд от Магнита», где площадь каждого магазина в среднем составляет 100 кв. м. В июне этого года новый формат запустил и X5 Group, начав развивать «Перекресток Select»: площадь каждого магазина около 400 кв. м — это втрое меньше обычных «Перекрестков». Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова отмечает, что сокращение площадей магазинов также позволяет ритейлерам снижать издержки за счет отказа от дорогостоящей аренды торговых помещений.

Тенденцию на сокращение отмечают и сами торговые сети. В первой половине 2025 года средняя торговая площадь магазинов X5 Group снизилась на 0,9% на фоне активного развития магазинов «у дома» и жестких дискаунтеров с меньшей торговой площадью, рассказали в компании. Сам ассортимент так же оптимизировался — в среднем на 15–20% за последние три года. При этом индекс лояльности потребителей и восприятие широты ассортимента выросли, что связано с ростом популярности магазинов с более маленькими торговыми площадями и узким ассортиментом, утверждают в X5.

В сети «Лента» сообщили “Ъ”, что пересматривают ассортимент, оставляя только наиболее востребованные позиции, а освободившуюся площадь предлагают различным сервисам и предпринимателям в субаренду. Кроме того, новые гипермаркеты «Ленты» также занимают меньшую площадь, чем те магазины, которые компания открывала раньше.

Алина Мигачёва, София Мешкова