В Ростовской области осужден торговец наркотиками через Telegram
Сальский районный суд Ростовской области вынес приговор 55-летнему местному жителю. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Об этом сообщила пресс-служба южной транспортной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, гражданин обвиняется в 11 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета организованной группой в значительном и крупном размерах.
Следствие установило, что подсудимый связался через мессенджер Telegram с другим лицом. В ходе переписки он получил информацию о возможности заработка путем распространения наркотических средств на территории Сальска.
Подозреваемый успел сделать несколько закладок, однако довести преступный план до конца не смог — его задержали сотрудники транспортной полиции.