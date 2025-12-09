В Ростовской области осужден торговец наркотиками через Telegram

Сальский районный суд Ростовской области вынес приговор 55-летнему местному жителю. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Об этом сообщила пресс-служба южной транспортной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, гражданин обвиняется в 11 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета организованной группой в значительном и крупном размерах.

Следствие установило, что подсудимый связался через мессенджер Telegram с другим лицом. В ходе переписки он получил информацию о возможности заработка путем распространения наркотических средств на территории Сальска.

Подозреваемый успел сделать несколько закладок, однако довести преступный план до конца не смог — его задержали сотрудники транспортной полиции.

Валентина Любашенко