Трамп: США очень скоро начнут бороться с наркотрафиком из Венесуэлы на суше

Вашингтон планирует расширить борьбу с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и заниматься этим не только на воде, но и на суше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил детали грядущей операции.

«Вы, наверное, заметили, что люди не хотят перевозить (наркотики.—"Ъ") по морю, и мы начнем останавливать их на суше. Это проще делать на суше, и это начнется очень скоро»,— сказал господин Трамп (трансляцию вел Fox News).

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии. Армия США намерена ликвидировать «наркотеррористов» и обеспечить безопасность страны от наркотиков.

С сентября же США регулярно наносят удары по венесуэльским судам в Карибском море, обвиняя их в перевозке наркотиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает операцию США незаконной и обвиняет их в попытке свержения власти в стране. По словам господина Трампа, перевозка наркотических веществ из страны по морю в результате сократилась на 85%.