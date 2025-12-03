Голкипер «Автомобилиста» Галкин стал участником Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила результаты голосования болельщиков по выбору игроков для Матча звезд КХЛ, который состоится в Екатеринбурге в рамках Недели хоккея. Вратарь екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Владимир Галкин станет голкипером команды KHL Ural Stars.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным пресс-службы клуба, в текущем сезоне Владимир Галкин сыграл 18 матчей за «Автомобилист», показав коэффициент надежности 2,09. В его активе один «сухарь», процент отраженных бросков составляет 93,4%.

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — ежегодное мероприятие, проводимое КХЛ с участием сильнейших хоккеистов лиги. Состоит из двух частей — матча и мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду). Первый Матч звезд КХЛ состоялся в сезоне 2008/2009.

Напомним, Неделя звезд хоккея впервые пройдет в Екатеринбурге в феврале 2026 года. В рамках мероприятия 6 февраля пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7 и 8 февраля состоится Матч звезд КХЛ.

В этом году формат Матча звезд изменился. Игроки будут разбиты на четыре команды. Командой-хозяином выступит KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Их соперниками станут три сборные: KHL World Stars, куда войдут лучшие легионеры, KHL RUS Stars, собравшая лучших российских игроков, и KHL U23 Stars, в которую попадут лучшие молодые хоккеисты.

Отмечается, что дальнейший выбор игроков для Матча звезд будут делать представители СМИ и лига. Еще два игрока пополнят команду KHL U23 Stars по итогам Кубка вызова МХЛ.

Полина Бабинцева