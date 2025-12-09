С начала года водителям СИМ в Краснодаре выписали 33 тысячи штрафов

С начала 2025 года водителям электросамокатов в Краснодаре выписали 33 тыс. штрафов за нарушение правил шеринговых сервисов при езде. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.

По итогам совещания с шеринговыми компаниями под председательством директора департамента Андрея Белугина и участия представителей Whoosh, «МТС Юрент», «Яндекс Go», а также сотрудников ГИБДД и администрации округов города стало известно, что 99,9% поездок на электросамокатах в Краснодаре проходят без происшествий. За этот год только 25 тыс. пользователей были заблокированы за нарушения, 70% из них — несовершеннолетние.

В Краснодаре более 40 локаций помечены как медленная зона, там скорость шеринговых СИМ автоматически снижается до разрешенной. В 35 зонах города введен запрет, там шеринговые электросамокаты перестают работать.

«Продолжим активную работу и в 2026 году»,— отметили в департаменте.

Алина Зорина