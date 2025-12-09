На горящий мусорный полигон Новороссийска завезли более 3 тысяч кубометров земли
В Новороссийске продолжается тушение мусорного полигона «Терра-Н». О ходе работ рассказал замглавы города Александр Гавриков.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
«Сотрудники МЧС, краевой и муниципальной пожарных служб продолжают круглосуточно работать на месте возгорания, чтобы устранить тление»,— пишет Александр Гавриков в своем Telegram-канале.
На данный момент на территории горящего мусорного полигона засыпано более 3,2 тыс. куб. м земли, выполнено 323 рейса. Специалисты проливают очаги тления водой, после чего осуществляют засыпку грунтом.
Пожар на полигоне «Терра-Н» был локализован 2 декабря на площади 220 кв. м. Об уменьшении площади тления местные власти не сообщают.