«Это красиво, благородно, но почти никогда не окупается быстро»

В Новороссийске за рубль сдают в аренду объект культурного наследия регионального значения — дачу инженера Александа Щенсновича. Этот полуразрушенный каменный дом площадью 416 кв. м был построен на рубеже XIX — XX вв. и сейчас находится в полуразрушенном состоянии. По условиям аукциона, победитель должен будет реконструировать памятник архитектуры. Основатель и руководитель компании «Бастион» Виталий Хижный считает, что дача Щенсновича в Новороссийске — классический пример того, как государство пытается переложить ответственность за памятники архитектуры на частный бизнес.

Виталий Хижный

Фото: предоставлено автором Виталий Хижный

Фото: предоставлено автором

«Рубль за аренду звучит соблазнительно, пока не начинаешь считать реальные цифры. Потенциальных инвесторов три типа. Первый — локальные девелоперы с амбициями создать бутик-отель или ресторан премиум-класса. Новороссийск — не курортный Сочи, но близость к морю и уникальная архитектура могут сработать. Второй тип — коллекционеры недвижимости, для которых владение замком вопрос престижа, а не бизнеса. Третий — некоммерческие организации, способные привлечь гранты на реставрацию. Восстановление такого объекта — от 50 до 150 млн руб. минимум. Зависит от степени разрушения фундамента, перекрытий, инженерных систем. Плюс бесконечное согласование каждого гвоздя с управлением по охране памятников. Срок окупаемости — 10-15 лет при идеальном сценарии.

Открыть в реконструированной даче можно многое: камерный отель на 8-10 номеров, арт-резиденцию, музей с кафе, event-площадку для свадеб. Главное — не превращать в банальный ресторан.

Положительная практика существует, но точечно. Усадьба Покровское-Стрешнево в Москве, дворец Дурасова на Яузе — примеры удачных реставраций. Но назвать это трендом нельзя. Скорее героические единичные случаи. Почему не “взлетает” массово? Экономика не бьется: реставрация исторического объекта в три-четыре раза дороже нового строительства. При этом ограничения жесткие — нельзя менять планировки, пристраивать современные конструкции, даже просто перекрасить фасад. Бюрократия съедает время и нервы. Согласование проекта — год-полтора. Обнаружили под штукатуркой старинную фреску? Остановка работ, новая экспертиза, дополнительные миллионы. И главное — отсутствие реальной господдержки. В Европе инвестор получает налоговые вычеты до 20% от затрат на реставрацию. У нас — символический рубль за аренду и пожелание удачи.

Есть альтернативные пути. Передача объектов некоммерческим организациям с привлечением волонтеров и грантов работает для небольших усадеб. Плюс краудфандинг — люди готовы жертвовать на восстановление конкретного красивого здания с историей. Государство могло бы создать реставрационный фонд с упрощенной процедурой, ввести налоговые каникулы для инвесторов в памятники архитектуры, разрешить частичное современное использование без ущерба историческому облику. Но пока предпочитают раздавать объекты за рубль и надеяться на энтузиаста-миллионера. Иногда находится. Чаще — нет, и через пять лет дача становится еще более разрушенной. Инвестиции в историческую недвижимость — это красиво, благородно, но почти никогда не окупаются быстро. Для бизнеса сегодня это больше социальная ответственность или статус, а не способ заработать».