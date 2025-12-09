Росприроднадзор опроверг подачу исков к «Инвестстрою» Сергея Галицкого

Росприроднадзор опроверг распространяемую в соцмедиа информацию о подаче исков к компании «Инвестстрой» Сергея Галицкого. Об этом Южное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация о том, что ведомство направило 11 исковых заявлений к фирме кубанского бизнесмена на общую сумму 3,2 млн руб. Якобы претензии связаны с нанесением ущерба природе при возведении инсталляции в Парке Облаков.

«Данная информация не соответствует действительности»,— говорится в сообщении.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в 2025 году Росприроднадзор не направлял в суды заявления к ООО «Инвестстрой» о компенсации вреда окружающей среде.

Алина Зорина