Краснодар стал одним из лидеров по удорожанию аренды жилья на Новый год

Аренда туристического жилья на новогодние праздники среди городов-миллионников заметнее всего подорожала в Краснодаре и Волгограде, где среднесуточные ставки выросли на 15% — до 4,7 тыс. и 4,2 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщили ТАСС аналитики сервиса «Суточно.ру». Наибольшее снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону, где стоимость аренды сократилась на 11%, до 3,87 тыс. руб. в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Существенный рост цен также отмечен в Уфе (на 13%, до 3,79 тыс. руб.), в Казани, Нижнем Новгороде и Омске (по 9%), в Перми и Челябинске (по 8%), а также в Санкт-Петербурге и Воронеже (по 7%). В Москве ставки поднялись на 6% — до 7,47 тыс. руб., в Красноярске — на 4%, а в Екатеринбурге рост оказался минимальным — порядка 1%.

В ряде городов цены, напротив, снизились: кроме Ростова-на-Дону, падение отмечено в Новосибирске (на 4%) и Самаре (на 0,4%).

В «Суточно.ру» объясняют скачок спроса на Краснодар возобновлением работы местного аэропорта и усилением туристической привлекательности города, включая развитие общественных пространств и рост количества событийных мероприятий в период праздников. Волгоград и Воронеж также демонстрируют повышенное внимание туристов: в первом этому способствует открытие аэропорта, во втором — обновление городской среды.

В среднем по стране суточная стоимость аренды на новогодние каникулы выросла на 6%, до 6,84 тыс. руб. Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры, апартаменты и дома. Среди популярных запросов гостей — размещение групп 5–8 человек, наличие мангала, камина, новогодней елки, Wi-Fi, оборудованной кухни и возможность мгновенного бронирования.

Вячеслав Рыжков