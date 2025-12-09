СКР возбудил дело против контролера гособоронзаказа в Крыму

Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику военного представительства Минобороны РФ Владимиру Куимову в получении взятки от управляющего компании «Крым-авто» при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военные следователи расследуют уголовное дело против должностного лица по контролю за выполнением государственных контрактов. Владимиру Куимову инкриминируют получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа.

Как установило следствие, в 2022 году между государственным заказчиком и ООО «Крым-авто» заключили многомиллионные договоры на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта на территории Республики Крым. Контроль за соблюдением условий соглашений возложили на Владимира Куимова.

В период с 2022 по 2024 годы подозреваемый получил от руководителя ООО «Крым-авто» взятку в размере 380 тыс. руб. за общее покровительство при исполнении договоров. В итоге условия соглашений выполнены не были.

По ходатайству военного следователя суд избрал Владимиру Куимову меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Анна Гречко