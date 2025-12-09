Кадыров заявил о двух сбитых беспилотниках в Чечне

Над территорией Чечни мобильные огневые группы МВД и Росгвардии по республике сбили два беспилотника. Об это сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Еще один дрон, по его словам, силы ПВО сбили «над территорией соседней республики».

Рамзан Кадыров опубликовал кадры, где видно, как над Грозненским районом республики сбивают БПЛА. «Противодействие укронатовским террористическим угрозам налажено четко и грамотно»,— написал глава Чечни. Он поблагодарил за работу все структуры, которые обеспечивают безопасность жителей Чечни.

5 декабря Рамзан Кадыров заявил об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одной из башен «Грозный-Сити». В результате никто не пострадал. На следующий день Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам ВПК Украины в ответ на «террористические атаки» ВСУ. Глава Чечни заявил, что российские военнослужащие поразили более 60 целей на Украине с помощью БПЛА и ракет.