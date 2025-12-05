Кадыров подтвердил удар БПЛА по «Грозный-Сити»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити» ударили БПЛА.

«Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

При атаке на «Грозный-Сити» никто не пострадал, заверил глава Чечни. «От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать»,— добавил господин Кадыров. Он пообещал вскоре отправить «противнику» личный «подарок».

Сегодня утром RT сообщал со ссылкой на источники, что в башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв. Собеседник в правоохранительных органах подтвердил телеканалу, что по зданию ударил дрон. Аэропорт Грозного дважды за утро приостанавливал работу.