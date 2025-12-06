ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, уточнив, что атака была ответом на «террористические атаки» со стороны Киева.

Удар был нанесен с использованием высокоточного дальнобойного оружия, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Целями стали предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и портовая инфраструктура, используемая Вооруженными силами Украины.

В Министерстве обороны России заявили, что все цели были поражены. Накануне министерство сообщило о серии ударов по украинской инфраструктуре, включая предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортную инфраструктуру.