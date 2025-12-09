Уитакер: Трамп может отказаться от усилий по урегулированию на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп может прекратить усилия по мирному урегулированию на Украине, если придет к выводу, что соглашение невозможно.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере»,— сказал господин Уитакер (цитата по «РИА Новости»).

При этом постпред США выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к достижению договоренностей, и призвал продолжить работу переговорных команд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместо первоначальных 28 пунктов обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов, из которой исключены «совсем откровенно непроукраинские» позиции. По его словам, компромисса по территориальным вопросам пока нет.