«За нарушение новых ГОСТов юрлицам грозят штрафы до 300 тысяч рублей»

В России вступили в силу около 40 государственных стандартов, которые затронули различные сферы — от здравоохранения и строительства до информационных технологий. Новые документы направлены на повышение защищенности специалистов на рабочих местах с вредными факторами, уверена основатель Юридического агентства «Империал», член Совета РОО «Опора России» Инна Чемеркина:



«Вступление в силу почти сорока новых ГОСТов — это действительно важное событие. Ведь новые документы позволяют усиливать систему государственной стандартизации, способствуют повышению уровня безопасности труда и направлены на усиление степени защищенности специалистов на рабочих местах. Особенно это важно для предприятий с вредными факторами. Принятые сейчас ГОСТы призваны увеличить надежность оборудования, предотвратить аварии, унифицировать сертификацию продукции и создать основу для цифровизации контроля качества.

Среди ключевых нововведений есть, например, ГОСТ 35244-2025. Он устанавливает требования к монтажу при ремонте и реконструкции водных переходов нефтепроводов. Документ регламентирует технологию работ, включая гидроизоляцию, сварку и контроль прочности.

Еще одни ГОСТы — Р 71989-2025 и Р 72060-2025 — касаются стальных узлов трубопроводов заводского изготовления и свайных труб из высокопрочного чугуна. Эти государственные стандарты описывают требования к материалам, контролю качества и методам испытаний.

ГОСТ Р ИСО 14644-4-2025 обновляет документ по проектированию чистых помещений. В нем детализированы критерии планировки, вентиляции и контроля загрязнений для производств от фармацевтики до микроэлектроники.

Также обновлены требования к подшипникам (ГОСТ 4060-2025) и введены стандарты для пожарного оборудования — подземных гидрантов и баллонов для дыхательных аппаратов спасателей (ГОСТ 35105-2024 и ГОСТ 35106-2024).

Важно понимать, что стандарты делятся на обязательные и добровольные. Обязательные закреплены законодательно. К ним, например, относятся требования к землепользованию и застройке. Добровольные ГОСТы компании могут соблюдать по желанию: например, с целью повышения качества продукции и услуг.

Большинство ГОСТов утверждает Росстандарт при участии технических комитетов и экспертных групп. Процесс регулируется федеральным законом о стандартизации.

Таким образом, если ГОСТ становится обязательным в силу закона и содержит требования технического регламента, то их несоблюдение влечет за собой серьезную административную ответственность. Так, если продукция не соответствует техническому регламенту, предусмотренному ГОСТом, то это может привести к наказанию в виде штрафа: должностные лица заплатят за каждую такую “оплошность” до 20 тыс. руб., а юридические — до 300 тыс. руб., согласно ст. 14.43 КоАП РФ».