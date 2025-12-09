Платежный сервис «Вжух» стал доступен для смартфонов на Android

Сбербанк подключил к своему сервису бесконтактных платежей «Вжух», доступному через Bluetooth, смартфоны на операционной системе Android. Сервис предназначен для тех, кому недоступен SberPay с технологией NFC.

«Вхуж» работает с картами платежных систем «МИР», Visa, Mastercard и поддерживает оплату на биометрических терминалах «Сбера». Пользоваться сервисом можно без подключения к интернету. Для оплаты надо открыть приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить платеж. За покупки через сервис начисляют бонусы «Спасибо».

«Поддержка "Вжух" на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчетам это около 10 млн»,— уточнил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Банк запустил оплату покупок с помощью iPhone через технологию Bluetooth в конце августа. За первую неделю его использования клиенты банка провели больше платежей, говорил глава кредитной организации Герман Греф.

