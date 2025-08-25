Сбербанк запустил платежи с помощью iPhone через Bluetooth

Сбербанк запустил оплату покупок с помощью iPhone через технологию Bluetooth low energy. Эта функция доступна в новой версии приложения «Активы онлайн», сообщила пресс-служба банка.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Скачать приложение можно в App Store. После этого в настройках нужно разрешить ему доступ к Bluetooth. Для оплаты необходимо открыть приложение, поднести телефон к терминалу и подтвердить перечисление средств.

Технология получила название «Вжух», она доступна на новых биометрических терминалах Сбербанка (без кнопок). Проводить оплату можно вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard) и при отсутствии интернета. За покупки клиентам начисляют бонусы «Спасибо».

Сбербанк заверил, что технология соответствует всем стандартам безопасности. «Вжух» также тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на терминалах Сбербанка, добавили в кредитной организации.

