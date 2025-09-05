Греф: объемы оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года выросли в 2,5 раза

Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет 2,5 раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф.

«У нас рост оплаты по биометрии более чем в 2,5 раза. Но тем не менее это пока еще не значимая цифра. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки»,— сказал он.

Также господин Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты «Вжух» оказался очень популярным. «Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли»,— сообщил глава кредитной организации.

Он рассказал, что после внедрения новой бесконтактной оплаты «пострадала» доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше «пострадали» платежи лицом. Герман Греф при этом назвал платежи «улыбкой» самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется.