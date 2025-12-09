«Азимут» выполнит возобновленный рейс из Краснодара в Тель-Авив 10 декабря

Авиакомпания «Азимут» 10 декабря возобновит прямое авиасообщение между Краснодаром и Тель-Авивом. Как сообщили ТАСС в российском представительстве Министерства туризма Израиля, перевозчик подтвердил сохранение полетной программы, первый рейс намечен на ближайший день. Полеты планируется выполнять дважды в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в представительстве израильского туристического ведомства уточняли, что на данный момент прямые рейсы в Израиль доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод. С 19 февраля ожидается возобновление перелетов из Москвы в Эйлат.

Вячеслав Рыжков