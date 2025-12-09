Сбербанк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль на 8,5%

В январе-ноябре чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) по РСБУ достигла 1,57 трлн руб. Она выросла на 8,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,5%, следует из отчетности.

По итогам 11 месяцев чистые процентные доходы банка увеличились на 17,3% год к году, до 2,8 трлн руб. на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы снизились на 2,7% с учетом высокой базы прошлого года. Банк связал это с «изменением подхода к признанию доходов по ряду операций корпоративных клиентов».

В ноябре чистая прибыль выросла на 26,8%, до 148,7 млрд руб. Рост чистых процентных доходов в прошлом месяце составил 16,1%, чистые комиссионные доходы снизились на 3,6%.

Количество розничных клиентов «Сбера» с начала года увеличилось на 600 тыс. человек и составило 110,5 млн. Число активных корпоративных клиентов выросло на 5,1% с января, до 3,5 млн компаний.

По итогам десяти месяцев чистая прибыль Сбербанка также показала рост — на 7%, до 149,6 млрд руб. В ноябре глава «Сбера» Герман Греф объявил, что кредитная организация сократит до 20% сотрудников из числа тех, которых искусственный интеллект признал неэффективными.

