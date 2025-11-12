«Сбер» за 10 месяцев увеличил чистую прибыль на 7%

Чистая прибыль «Сбера» в октябре составила 149,6 млрд руб., увеличившись на 11,5% в годовом выражении. Чистая прибыль за январь-октябрь составила 1,4 трлн руб. — на 6,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.

Объем средств физических лиц вырос на 2,4% в октябре и на 12,3% с начала года (без учета валютной переоценки) — до 30,8 трлн руб. Объем средств юрлиц составил 12,7 трлн руб., увеличившись на 1,7% в октябре и на 0,4% с начала года (без учета валютной переоценки).

Операционные расходы за 10 месяцев увеличились на 14,6% и достигли отметки в 899,5 млрд руб., в октябре — до 100,8 млрд руб., то есть на 15,3%. Соотношение расходов и доходов в период с января по октябрь составило 28, 6 %, а в прошлом году – 26,6%).