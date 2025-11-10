Эй, вжухнем!

10 ноября президент России встретился с главой «Сбера», который рассказал ему про то, как распознать лицо, на котором ничего не написано. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, как ни странно, подтверждает: есть такое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встречу Герман Греф пришел, как многие заметили, в умном кольце от «Сбера» на пальце

Фото: пресс-служба президента РФ

— Как дела, Герман Оскарович? — поприветствовал главу «Сбера» президент.

— Спасибо, все хорошо,— Герман Греф был на удивление краток для человека, который пришел к Владимиру Путину просто поговорить.

— Как работаете? — не оставлял усилий президент.

— Все хорошо,— терпеливо повторял Герман Греф.

Господин Путин вынужден был уж выпытывать:

— Как хорошо?

И тут уж наконец полилась песня:

— Владимир Владимирович, мы закончили выплату в августе рекордных дивидендов! Мы в этом году заплатили 787 млрд дивидендов. Это рекорд на российском рынке, пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила.

Герману Грефу было как будто даже жалко, что «Сбер» заплатил столько денег. И главное, за что?

— Но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем,— поправился, впрочем, он.— Планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году! Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше.

Это звучало даже странно. Ситуация на рынке не та, чтобы что-то было выше, чем в прошлом. Тем более на шесть процентных пунктов.

— Мы в этом году, конечно, растем очень скромными темпами,— признался, однако, Герман Греф.— В силу того, что макроэкономические условия сложные. Некоторые портфели у нас немного сокращаются, в частности портфель потребительских кредитов. Остальные растут, но очень небольшим темпом, везде однозначная цифра.

Известна позиция главы «Сбера» по отношению к высокой процентной ставке. Кажется, он до сих пор не простил чего-то до конца главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Хотя в те процентные пункты, на которые она стала снижаться, нельзя не заложить и поистине макроэкономические усилия в этом направлении самого господина Грефа.

— Ипотека в этом году будет меньше, чем в прошлом году, выдачи будут значительно меньше,— сообщил между тем глава «Сбера».— Мы будем примерно на 5–7% ниже, чем в прошлом году, а рынок будет примерно на 10–15% ниже, чем в прошлом году. Но в целом все остальные портфели в этом году у нас выйдут с плюсом. Хуже, чем мы ожидали, но в принципе для такого сложного года это неплохо.

Владимир Путин не спорил. Ему надо было только лишь разговорить Германа Грефа. Дальше он уж справлялся сам.

— Мы продолжаем развивать технологии,— рассказывал тот.— Мы недавно вывели абсолютно новую технологию на рынок платежей взамен ушедшего Apple. Apple Pay был очень популярным видом платежа телефоном. Они (производители.— А. К.) закрыли так называемый NFC-порт, и россияне перестали иметь возможность платить. Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно.

Это произошло, как известно, не сразу, а спустя три года после того, как закрыли порт (видимо, чтобы избежать цунами из России.— А. К.), но следует признать: «Сбер» смог это сделать. В кого-то это вселило просто-таки утраченную было уверенность в завтрашнем дне, ни много ни мало. Если уж с Apple Pay справились... А ведь справились и продолжили пользоваться их телефонами, хотели они этого или нет...

Владимир Путин поощрительно кивнул. Он был, конечно, далек от всего такого, но это следовало совершить хотя бы в воспитательных целях.

— В первый месяц, как мы запустили ее (технологию.— А. К.), сразу же огромное количество людей стали платить с помощью телефона опять! — констатировал Герман Греф.— Очень удобно, быстро, одна секунда!

— Приходится развивать собственные технологии,— посочувствовал Владимир Путин.

— Такие технологии, которых, в общем, в мире пока нет,— сообщил господин Греф.— Две технологии, которые в мире отсутствуют пока... Это платеж лицом... У нас 1 млн 300 тыс. терминалов в стране, где можно платить лицом... И «Вжух», мы ее назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth.

Только теперь стало ясно, что можно и правда торговать лицом. До этого — одни разговоры.

— Лицо аппарат считывает до мельчайших деталей? — заинтересовался президент.

Он, разумеется, не знал подробностей, но вот я, например, подтверждаю, поскольку уже давно торгую лицом по технологии Германа Грефа. То есть глядя на терминал «Сбера», а они почти везде, где человеку хочется или, например, нужно заплатить. Просто тут как тут.

Правда, до этого нужно было пройти мучительную церемонию записи своей биометрии (бесконечность этой процедуры была связана, впрочем, с тем, что ее надо было проходить через «Госуслуги», ибо в какой-то момент регулятор заинтересовался технологией «Сбера» и решил распространить ее на свои ресурсы, что ее в какой-то момент чуть и не погубило, но даже после этого она выстояла). Но когда это было все-таки сделано, жизнь сразу изменилась к лучшему.

Технология называется, как известно, «Плати улыбкой», и продавцы, обладающие терминалом, до сих пор ультимативно предлагают, когда начинаешь пользоваться услугой, улыбаться, и пошире. А ты-то знаешь, что это необязательно, но сразу, конечно, уже ни в чем не уверен и начинаешь, начинаешь сначала просто кривиться, а потом уже, кажется, и правда улыбаться, а то и хохотать... Но в конце концов, разве и это плохо?..

— Мы сделали маленький терминал,— объяснял Герман Греф президенту,— довели его стоимость до $55, благодаря этому платеж стал доступным. Потому что обычно для распознавания лица нужна 3D-камера, и она очень дорогая. Тогда нерентабельно просто: 1 млн 300 тыс. терминалов — это огромные деньги, и эти платежи становятся нерентабельны! Мы сделали очень дешевый терминал. В течение уже двух с половиной лет мы раскатываем по стране, это 1 млн 300 тыс. терминалов. От Камчатки до Калининграда везде можно платить лицом. Сейчас в автобусах, метро — везде все эти платежи!

Спрашивается, нужно ли было рассказывать об этом как о новости, если технологии уже два с половиной года?

Но на самом деле она овладевает массами только сейчас. И главное, в самом деле фантастически удобна и действительно работает без осечек, то есть распознает именно тебя даже под углом градусов в 15, то есть когда терминал, например, лежит, а не стоит. Тебе не надо всматриваться, таращиться прямо в этот терминал, вот в чем ее, видимо, решающее достоинство.

— В общем, мы потихоньку движемся, Владимир Владимирович,— обнадежил президента глава «Сбера».

— Отлично! — воскликнул Владимир Путин, но все-таки решил поправиться.— Хорошо!

Справедливости ради, это совсем уж редкий случай, когда скорее отлично, чем хорошо.

Андрей Колесников