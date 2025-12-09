Депутаты приняли бюджет Екатеринбурга с дефицитом 3,6 млрд руб. в первом чтении

Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли проект бюджета на 2026 год и плановый период в первом чтении. За документ проголосовали 27 человек, один депутат выступил против, еще один воздержался. Проект бюджета был предварительно рассмотрен на профильных комиссиях и получил поддержку. Согласно данным думы, доходы города в 2026 году запланированы в размере 100 млрд руб., расходы составят 103,6 млрд руб. Дефицит бюджета составит 3,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Единственным противником принятия бюджета стал Константин Киселев. Он назвал документ «реактивным», отметив отсутствие в нем новых стратегических задач. По мнению депутата, город теряет финансовую самостоятельность, полагаясь исключительно на вышестоящие бюджеты, в то время как ранее имел возможность самостоятельно инвестировать средства в развитие. «Этот бюджет, который обсуждаем, из серии "продолжаем продолжать", там нет ни грамма стратегии. Абсолютно реактивный бюджет, мы реагируем, не ставим новых проблем»,— заявил господин Киселев.

Депутат Александр Колесников отметил увеличение расходов на охрану школ, повышение зарплат муниципальных учреждений и ДЭУ. При этом он согласился с отсутствием стратегического видения в бюджете и предложил приостановить строительство новых жилых комплексов, если не хватает средств на социальную сферу и дорожное строительство.

Мария Игнатова