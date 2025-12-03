Депутаты одобрили рост трат на думу Екатеринбурга в 2026 году на 40 млн рублей

Члены комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению поддержали проект бюджета города на 2026 год, в котором предусмотрены расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа в размере 333,1 млн руб. В главном финансовом документе на 2025 год на эти цели было выделено 293 млн руб.

Заседание думы Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из проекта бюджета, расходы на сотрудников аппарата думы планируется увеличить с 257,3 до 293,8 млн руб. В частности, траты на зарплаты его работников возрастут с 220,4 до 249,8 млн руб., на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд — с 36,8 до 43,9 млн руб.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности депутатов будут увеличены с 29,2 до 31,9 млн руб., председателя гордумы Анны Гурарий — с 6,4 до 7,3 млн руб.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, траты на функционирование главы Екатеринбурга Алексея Орлова увеличили с 8,7 до 10 млн руб., мэрии — 1,14 до 1,33 млрд руб., восьми районных администраций города — с 1,51 до 1,72 млрд руб.

Депутаты рассмотрят проект городского бюджета на 2026 году в первом чтении на очередном заседании думы во вторник, 9 декабря. Объем доходов запланирован в 100 млрд руб., расходов — 103,6 млрд руб. Размер дефицита должен составить 3,6 млрд руб. Бюджет на 2025 год депутаты приняли с параметрами 87,4 млрд руб. по доходам и 90,6 млрд руб. по расходам. Ожидалось, что размер дефицита составит 3,2 млрд руб.

Василий Алексеев