В Екатеринбурге поднимут зарплаты охранникам школ на 30% в 2026 году

Средняя стоимость работы охранников школ в Екатеринбурге возрастет на 30% по сравнению с показателем 2025 года и составит 183 руб./час в 2026-ом, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии. Ранее, в октябре, депутаты гордумы возмутились, что сотрудники учреждений получают за защиту школ 114-132 руб./час, тогда как в других муниципалитетах Свердловской области эта сумма достигает 300 руб./час. В связи с этим парламентарии подписали общее письмо к мэру Алексею Орлову с призывом поднять зарплату работникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В разговоре с журналистами директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова отметила, что в течение года власти могут вновь повысить стоимость работы охранников. «Если вдруг поменяются механизмы финансирования этих услуг, мы будем рады, потому что это проблема для всей страны, она поднимается на уровень правительства РФ. Если там посчитают нужным разработать федеральную программу и спустить ее на регионы, мы будем только рады»,— добавила она.

Ранее, в сентябре 2024 года, в мэрии заявили о планах увеличить средний размер оплаты услуги за охрану школ Екатеринбурга с 97 руб./час до 218 руб./час. Городская администрация не смогла получить дополнительные средства от правительства Свердловской области, в связи с чем зарплаты работников удалось тогда поднять только до 119,5 руб./час. В сентябре 2025 года депутаты гордумы отметили, что средняя стоимость услуги по охране школ в регионе составляет 200 руб./час. Они добавили, что за защиту учреждений работники в Верхней Туре получают 192 руб./час, в Алапаевске — 198,7 руб./час, в Невьянске — 215 руб./час, в Первоуральске — 228,8 руб./час, в Новоуральске — 300 руб./час. Депутаты призвали чиновников не ждать «детских "Крокусов"», добиться выделения дополнительных средств из регионального бюджета или «просто выделить деньги» из городской казны вместо создания муниципальной программы.

Василий Алексеев