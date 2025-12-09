Саркози написал мемуары про «тюремный ад» с поющим соседом и жестким матрасом

Бывший президент Франции Николя Саркози пожаловался на условия своего содержания в тюрьме Ла-Санте во время непродолжительного заключения. О своем опыте политик рассказал в книге «Дневник заключенного». Мемуары господина Саркози поступят в продажу 10 декабря. С выдержками ознакомилось издание Politico.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Экс-президент Франции Николя Саркози

«Заключенный без устали стучал металлическим предметом по прутьям своей камеры. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он казался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — приводит издание фрагмент из книги. Другой сосед по тюрьме также раздражал Николя Саркози: он то пел песни из мультфильма «Король лев», то стучал ложкой по решетке.

Бывший президент был недоволен условиями содержания в камере — ее он сравнивал с номером в дешевом отеле. По словам политика, у него никогда не было «более жесткого матраса», даже во время службы в армии. Подушки и одеяла тоже не устроили господина Саркози, поскольку были сделаны из «странного материала». Экс-президент описывает и то, как отказывался от обеда, который приносили очень рано (в 11:30). «Не думаю, что я много потерял, отказавшись от еды, предложенной на маленьких пластиковых подносах»,— приводит Politico воспоминания президента.

Господин Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. 25 сентября в парижском суде прошло оглашение приговора по делу о финансировании ливийским режимом его предвыборной кампании. Суд признал политика виновным и приговорил к пяти годам. 10 ноября бывший президент был освобожден из тюрьмы до рассмотрения апелляции. Оно состоится в марте — июне 2026 года.