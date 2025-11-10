Экс-президент Франции Саркози прибыл домой из тюрьмы

Освобожденный из-под стражи экс-президент Франции Николя Саркози прибыл домой после выхода из тюрьмы, передает корреспондент «РИА Новости». Возле дома его встречали аплодисментами десятки журналистов и сторонников.

Николя Саркози был освобожден сегодня после почти трехнедельного заключения в тюрьме Ля-Санте. Парижский апелляционный суд рассмотрел ходатайство бывшего президента Франции об освобождении из-под ареста и согласился с доводами его адвокатов. Политика выпустили под судебный контроль до рассмотрения апелляции по делу о финансировании Ливии. Он покинул здание тюрьмы на автомобиле с тонированными стеклами в сопровождении полицейских мотоциклистов.

25 сентября в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о возможном финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Суд признал его виновным в том, что он сознательно допустил действия своих ближайших соратников, добивавшихся у ливийского режима Муаммара Каддафи тайного финансирования его президентской кампании 2007 года. Саркози подал апелляцию на приговор. Однако суд постановил немедленно привести наказание в исполнение — это означало, что бывший президент должен был начать отбывать срок, не дожидаясь итогов апелляции. Такое решение стало беспрецедентным в истории Французской Республики. 10 ноября Парижский апелляционный суд рассмотрел ходатайство бывшего президента Франции о выходе на свободу и согласился с его адвокатами.

Анастасия Домбицкая