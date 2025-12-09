Земли «Азов-Сити» останутся в сельхозназначении

Большая часть земель на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» в Ростовской области сохранит сельскохозяйственное назначение. Как сообщили «Ведомостям Юг» в региональном минимущества, 863,77 га, ранее отнесенные к землям промышленности и специального назначения, переведены в категорию сельхозугодий. Более 580 га уже оформлены в частную собственность, еще 39,2 га переданы в долгосрочную аренду сроком на 49 лет для агропроизводства. Остальные участки заняты защитными лесными насаждениями.

«Азов-Сити» рассматривался как первая российская игорная зона, размещенная на территориях Ростовской области и Краснодарского края. Проект был окончательно закрыт в декабре 2018 года после изменения федерального законодательства, допустившего размещение игорного бизнеса в других специально определенных регионах. В стране сегодня действуют четыре игорные зоны — «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в одноименном регионе, «Янтарная» в Калининградской области и «Красная Поляна» в Краснодарском крае.

На территории «Азов-Сити» работали три казино — «Оракул», «Шамбала» и «Нирвана». «Оракул» принадлежал казанской Royal Time Group Рашида Таймасова, впоследствии обанкротившегося после отзыва лицензии у Татфондбанка, через который финансировались его проекты.

Власти Краснодарского края заявляют о намерении развивать на месте закрытой игорной зоны новые инвестиционные инициативы. В министерстве экономики региона ранее отмечали, что будущие проекты войдут в стратегию «Кубанское Приазовье».

Почему игорная зона в Приазовье так и не стала «российским Лас-Вегасом», читайте в материале «Короткая жизнь Азов-Сити».

Вячеслав Рыжков