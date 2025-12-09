Сочи вошел в топ направлений для бронирований апартаментов

В декабре Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 5% броней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

Первое место рейтинга популярных направлений для бронирования апартаментов заняла Москва с 16% бронирований. В столице России путешественники остаются в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,2 тыс. руб.

Второе место занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 11% бронирований. В городе путешественники бронируют апартаменты в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял пятую строчку топа. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,2 тыс. руб.

Замыкает рейтинг Красная Поляна. На горнолыжном курорте в районе Сочи средняя стоимость одной ночи размещения составляет 10,3 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — шесть ночей.

«Ъ-Сочи» писал, что перелет в Сочи на 1 января 2026 года стал в среднем дороже на 84% по сравнению с тарифами, действовавшими 1 декабря 2025 года. Более значительный рост зафиксирован только в Калининград — плюс 85%. В Минеральные Воды стоимость выросла на 77%.

Мария Удовик