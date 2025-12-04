Авиабилеты в Сочи перед Новым годом подорожали на 84%

Авиабилеты на популярных внутрироссийских направлениях заметно подорожали на период новогодних каникул. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), перелет в Сочи на 1 января 2026 года стал в среднем дороже на 84% по сравнению с тарифами, действовавшими 1 декабря 2025 года. Более значительный рост зафиксирован только в Калининград — плюс 85%. В Минеральные Воды стоимость выросла на 77%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В АТОР уточняют, что на динамику цен существенно влияет направление Москва—Сочи: рост стоимости на маршруте достиг 222%, что и сформировало высокий средний показатель для курорта. При этом частично повышение компенсируется удешевлением обратных рейсов. Так, билет из Сочи в Москву на 1 января 2026 года стоит 3,6 тыс. руб. — почти вдвое меньше, чем в начале декабря. Аналогичное снижение отмечено на перелетах из Калининграда: в Москву — минус 35%, в Санкт-Петербург — минус 18%.

На фоне ценовой динамики власти Сочи ожидают высокий туристический поток. С 31 декабря по 11 января на курорте прогнозируется прибытие около 280 тыс. туристов с проживанием и еще порядка 200 тыс. однодневных гостей, из них 165 тыс. — в горном кластере. Городские власти делают ставку на сервис и событийную программу, при этом усиленные меры безопасности сохраняются ключевым приоритетом.

Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что на всех праздничных мероприятиях действует запрет на фейерверки и салюты, и рекомендовал горным курортам и крупным отелям также отказаться от пиротехники. «Праздничную атмосферу создадим за счет качественного сервиса и ярких событий»,— отметил господин Прошунин.

С начала года Краснодарский край посетили более 16,6 млн туристов. По итогам 2025-го ожидается не менее 17–18 млн отдыхающих. В ноябре стартовали продажи туров на летний сезон 2026 года, а пик раннего бронирования прогнозируется на февраль—март.

Мария Удовик