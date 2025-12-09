Над Краснодарским краем и Крымом ночью сбили 24 украинских БПЛА

Над Краснодарским краем и Крымом в ночь на 9 декабря были перехвачены 24 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за период с 23:00 мск 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 121 БПЛА над различными регионами страны. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью — 49 аппаратов, над Крымом ликвидировали 22 дрона, над Рязанской — 10, над Воронежской — 9.

Отмечается также перехват дронов над акваторией Каспийского моря (8 аппаратов), Ростовской областью (5), Калмыкией (5), Нижегородской областью (4), Липецкой областью (3), Курской и Брянской областями (по 2 и 1 соответственно), а также Кубанью (2 БПЛА) и Тульской областью (1 беспилотник).

Анна Гречко