Не сдавшие экзамены тюменские школьники смогут поступить в колледжи бесплатно

В Тюменской области девятиклассникам, которые не смогли сдать экзамены, планируют предоставить возможность бесплатно поступить в колледжи региона. Соответствующий законопроект внесен в областную думу.

Изменения вступят в силу с 1 января, если будут приняты. Законопроект разработан в связи с принятым 28 ноября федеральным законом, согласно которому субъекты РФ имеют право предоставлять господдержку на обучение по программам профподготовки рабочих и должностям служащих.

Напомним, в Свердловской области свыше 500 девятиклассников, которые не сдали экзамены, получат рабочие профессии. По итогам пилотного проекта в 2024 году более 60% участников пересдали экзамен, получили аттестат и продолжили обучение в колледжах по программам СПО, а также смогли получить работу.

Ирина Пичурина