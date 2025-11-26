Более 500 учеников, не сдавших экзамены, получат рабочие профессии на Урале

В Свердловской области свыше 500 девятиклассников, которые не смогли сдать экзамены, получат рабочие профессии, передает департамент информационной политики региона. Они обучаются по программам «Слесарь механосборочных работ», «Слесарь-инструментальщик», «Делопроизводитель», «Повар», «Кондитер», «Слесарь-инструментальщик», «Вожатый» и другим. На сегодня обучение завершили 83 человека, получив свидетельства о получении профессии.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Программа стартовала в 2024 году в трех муниципалитетах — благодаря ее успехам она расширяется. Изначально участие в ней принимали 18 учреждений СПО, теперь их количество выросло в два раза. Центры обучения несовершеннолетних работают на базе 33 колледжей и техникумов Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Карпинска, Ирбита, Камышлова, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Сухого Лога, Красноуральска, Красноуфимска, Режа, Талицы, Сысерти, Ревды и Краснотурьинска.

В этом году количество программ увеличено до 32. Почти половина участников выбрала профессии слесаря-ремонтника, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и других технических направлений. Более 30% предпочли сферы обслуживания и административную работу. Также школьники выбирают направления по подготовке административного персонала, образовательную и рекламную сферы.

По итогам пилотного проекта в 2024 году более 60% участников пересдали экзамен, получили аттестат и продолжили обучение в колледжах по программам СПО, а также смогли получить работу.

Ирина Пичурина