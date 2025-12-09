В Ростовской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Ростовской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем. Причиной происшествия стал выезд транспортного средства на пути перед приближающимся составом, сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент случился накануне, 8 декабря, в 22:40 на переезде «Разъезд 103 км – Цимлянская». Поезд следовал маршрутом №100 сообщением «Адлер – Санкт-Петербург». Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным для предотвращения столкновения. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Происшествие не повлияло на движение других составов.

Константин Соловьев