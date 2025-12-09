Бумаги ищут путь домой

Брокерская компания «Инвестиционная палата», год назад проводившая сделки по продаже замороженных иностранных активов, вышла с предложением по их обмену на российские, принадлежащие зарубежным инвесторам. Процесс может продлиться до года, с учетом того, что разрешение на обмен от европейских регуляторов пока не получено. Тем не менее спрос на такие услуги есть и за рубежом, тем более что иностранные инвестфонды сохраняют в портфелях ценные бумаги Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа.

8 декабря брокерская компания «Инвестиционная палата» опубликовала предложение по обмену замороженных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) на российские активы, принадлежащие зарубежным инвесторам. Участвовать в сделке смогут любые российские инвесторы. Для этого им придется заключить договор с «Инвестпалатой» на оказание брокерских и депозитарных услуг, после чего перевести к ней на обслуживание заблокированные ИЦБ. До 30 декабря клиенту необходимо подать поручение на обмен активов, а также согласие на обработку персональных данных.

«Инвестиционная палата» не самая крупная брокерская компания. По данным отчетности за девять месяцев 2025 года, выручка от профильной деятельности составила 133 млн руб., чистая прибыль — 65 млн руб. Однако у этой компании имеется единственный публичный опыт продажи иностранным инвесторам замороженных иностранных акций, принадлежащих небольшим российским инвесторам. В 2024 году в рамках указа президента РФ №844 от 8 ноября 2023 года она провела два раунда таких операций на сумму 10,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 12 августа и 14 октября 2024 года).

По словам источника “Ъ” на фондовом рынке, «контрагенты у "Инвестиционной палаты" точно есть». «Описана явно рабочая схема. Об этом косвенно говорит не только широкий список российских ценных бумаг, которые будут обменяны на ИЦБ, но и то, что наибольшая их часть в денежном выражении приходится на самые ликвидные акции: Сбербанк, "Газпром", ЛУКОЙЛ и другие»,— отмечает собеседник “Ъ”. По оценке еще одного источника “Ъ” на брокерском рынке, речь может идти о десятках тысяч клиентов.

По данным «Инвестпалаты», на 1 января 2024 года сумма активов клиентов на депозитарном обслуживании составляла 120 млрд руб. Кроме того, согласно отчетности за девять месяцев 2025 года, средства клиентов на ее счетах оцениваются почти в 28 млрд руб. (четвертое место среди брокерских компаний, опубликовавших отчетность). «С учетом выпуска замещающих облигаций, расконвертации ADR объем замороженных активов к обмену можно оценить в 60 млрд руб.»,— оценивает собеседник “Ъ”. Вместе с тем операционный директор инвесткомпании «Цифра брокер» Галина Карякина указывает, что «ряд крупных западных фондов имеют большие портфели российских бумаг».

При этом успех сделки во многом будет зависеть от одобрения ее казначейством Бельгии. Как говорится в сообщении «Инвестпалаты», одним из важнейших условий сделки является «получение всех необходимых разрешений западных регуляторов», в результате процедура передачи активов может занять «до года». Сроки обмена заблокированными активами сейчас сложно оценить, так как задействовано очень много внешних факторов. «В случае со счетами типа С добавляется еще и необходимость синхронизации процедур на двух юрисдикциях — российской и зарубежной. Также требуется и выработка операционного режима: проверка происхождения активов, соответствие регуляторным требованиям, согласование перечня инструментов, подлежащих обмену»,— поясняет управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

В конце третьего квартала ряд крупных брокеров направили клиентам материалы, описывающие процедуру возможного обмена активов (см. “Ъ” от 13 октября). 1 декабря информацию об условиях в участии обмена заблокированных бумаг опубликовал «БКС Мир инвестиций». В компании отметили, что рассматривают варианты, «нацеленные на разблокировку иностранных активов своих клиентов или обмен на российские ценные бумаги». «Цифра брокер» также ведет переговоры относительно обмена заблокированных активов. Как пояснила госпожа Карякина, «один вариант предполагает обмен ценных бумаг на деньги, второй — обмен бумаг на бумаги».

Однако пока трудно оценить шансы на успех таких сделок, указывают эксперты. «Несмотря на то что профучастники перешли к конкретным шагам по организации обмена, основные регуляторные проблемы — получение согласований и разрешений — остаются актуальными»,— отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев